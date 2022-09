Multiversus: Gizmo è disponibile e si mostra in un trailer

Gizmo è l’ultimo arrivato nell’universo di Multiversus, il picchiaduro in stile platform free-to-play sviluppato da Player First Games che può vantare un cast stellare (Batman, Superman, Wonder Woman e Harley Quinn e tanti altri). Gizmo sbarca direttamente dal franchise di Gremlins ed è una creatura adorabile che deve evitare di bagnarsi, di esporsi alla luce e di mangiare dopo mezzanotte. Questo personaggio fa parte della categoria ” Guaritore” con un set speciale di mosse personalizzate.

Il trailer di presentazione rilasciato ( che vi lasciamo in fondo a questo articolo) mostra il suo arsenale di mosse, i suoi proiettili a nota musicale, la mitica macchinina decappottabile rosa e il suo classico arco con frecce.Viene inoltre presentata la variante Gizmo combattente che è ora acquistabile nel gioco.

Il pass della Stagione 1 di Multiversus è disponibile e permette ai giocatori di ricevere ricompense in gioco. Il titolo è già disponibile in download gratuito per PlayStation5 e PlayStation4 , Xbox Series X|S, Xbox One e PC. Restiamo sintonizzati per maggiori informazioni. Nel frattempo però lo sapevate che Kogato presenterà due nuovi giochi al Tokyo Game Show 2022? Qui il nostro articolo dedicato.