Minecraft Live 2022: annunciata la data con un video

Minecraft Live 2022 è un evento atteso da tutti gli appassionati ed ora finalmente viene svelata la data; il tutto avviene tramite un video che riprende uno dei mob più recenti del gioco, le rane.

L’evento dello scorso anno ha riportato una serie di nuovi contenuti per il gioco base, per lo più sotto forma di The Wild Update. Nel video rilasciato ( che vi lasciamo in fondo a questo articolo) da Mojang e Microsoft, come precedentemente accennato, viene presentato uno dei mob più recenti, le rane; le quali suonano casualmente la musica in sottofondo mentre camminano attraverso varie aree e biomi dei titoli; nel corso della parata poi si uniscono vari mob del titolo.

Minecraft Live 2022 si svolgerà il 15 ottobre, a partire da mezzogiorno EDT ed i fan possono aspettarsi di vedere Minecraft Dungeons e Minecraft Legends. Il titolo è ora disponibile per dispositivi mobili, PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One e Xbox Series X/S. Restiamo sintonizzati. Nel frattempo però, lo sapevate che Gizmo è disponibile in Multiversus? Qui il nostro articolo dedicato.