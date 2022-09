Electronic Arts annuncia il nuovo studio Ridgeline Games

Electronic Arts ha rivelato ufficialmente Ridgeline Games, il nuovo studio di Battlefield guidato dal co-creatore di Halo Marcus Lehto. Lo studio con sede a Seattle è stato fondato lo scorso ottobre e si è allenato per il suo progetto di debutto, che sarà una campagna narrativa nell’universo di Battlefield. Di seguito la dichiarazione di Marcus Lehto direttore del gioco e capo dello studio Ridgeline:

È un grande onore avere l’opportunità di collaborare con DICE e Ripple Effect e guidare l’incarico di espandere la narrativa, la narrazione e le opportunità di sviluppo del personaggio nella serie Battlefield.



A dicembre, Electronic Arts ha annunciato la sua intenzione di creare un universo di Battlefield connesso insieme a modifiche diffuse alla struttura di sviluppo del franchise. Come parte di questi piani, l‘ex direttore generale di DICE Oscar Gabrielson ha lasciato del tutto EA, mentre Respawn e il co-fondatore di Infinity Ward Vince Zampella hanno assunto un nuovo ruolo come supervisore dell’intero franchise di Battlefield. Di seguito la dichiarazione di Vince Zampella, co-fondatore di Infinity Ward:

Stiamo continuando a investire nel futuro del franchise portando nuovi talenti e prospettive. Con Marcus e il suo team di Ridgeline Games che si uniscono al team globale di livello mondiale che abbiamo già istituito, Battlefield è nella posizione più forte per avere successo.

Battlefield 2042 Stagione 2 è stata lanciata a fine agosto. Intitolata Master of Arms, ha introdotto una nuova mappa progettata per il gameplay incentrato sulla fanteria, un nuovo specialista, oltre a nuove armi e veicoli, tra le altre funzionalità. In risposta agli Specialisti polarizzanti del gioco, lo sviluppatore DICE ha recentemente annunciato l’intenzione di introdurre un sistema di classi per Battlefield 2042 nel suo aggiornamento della Stagione 3.

Continuate a seguirci per maggiori informazioni.

1st tweet! We’re humbled to join the legacy Battlefield has carried for 20 years. As we look to develop a narrative campaign set in the Battlefield universe, we’re excited to work closely with @EA_DICE @RippleEffect @IndustrialToys on this journey! https://t.co/Pmnwgj418t pic.twitter.com/8BWkFy4iCZ — Ridgeline Games (@ridgelinegames) September 8, 2022