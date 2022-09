Little Nightmare arriverà su mobile questo inverno

Little Nightmare è un titolo di successo, questo è un dato di fatto dimostrato anche dalla crescente fama del titolo nonostante siano trascorsi ben 5 anni dall’inizio della sua commercializzazione e, ad oggi, le novità sul gioco continuano ad arrivare. Tarsier Studios, infatti, ha rivelato che una versione mobile del titolo sarà rilasciata questo inverno.

Il gioco è diventato famoso anche grazie alla sue ambientazioni oscure ed inquietanti e nonostante protagonista della storia sia un bambino, questo è tutt’altro che un titolo dedicato a loro. Sarà interessante dunque vedere la resa su mobile e la risposta del pubblico a questo. I giocatori mobile apprezzeranno il titolo quanto quelli per console?

A prendere parola in merito è Marcus Teilman, Presidente e CEO di Fragbite Group, ecco quanto dichiarato:

Il gioco Little Nightmares è ancora un grande progetto per Playdigious, a dimostrazione della capacità della nostra filiale francese di portare IP forti nel mercato dei giochi mobili. Non vedo l’ora di seguire l’uscita di questo fantastico gioco entro la fine dell’anno