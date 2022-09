Disney & Marvel Games Showcase: annunciata la durata dell’evento

Ad agosto Disney e Marvel avevano annunciato il Disney e Marvel Games Showcase, un evento volto alla presentazione dei nuovi giochi. L’evento in questione sarà presentato da Kinda Funny’s Blessing Adeoye Jr. Tramite la pagina ufficiale di PlayStation Size è stata annunciata la durata dell’evento che si svolgerà il 9 settembre dalle 22:00. L’evento durerà 23 minuti e 22 secondi.

Il Disney e Marvel Games Showcase avrà come fulcro principale la presentazione dei videogame in sviluppo, tuttavia però non è stato dichiarato nulla di specifico in merito a quanti e quali saranno i giochi effettivamente mostrati. Ciò che di certo sappiamo, perché dichiarato dalla società stessa, è che vedremo nuovi contenuti da Disney & Pixar Games, Marvel Games, Lucasfilm Games e 20th Century Games.

Per Quanto riguarda le IP della Disney, la community aspetta con ansia novità sul quarto capitolo di Kingdom Hearts dopo le ultime notizie rivelate da Nomura a giugno. Di sicuro ci sarà spazio anche per Dream Light Valley, il nuovo life simulator di casa Disney. Tra i vari titoli si attandono notizie anche di Speed Storm come anche di Prey. Si spera anche di ricevere novità per quanto riguarda i giochi di Star Wars, sviluppati insieme a Lucasfilm Games.

Per quanto riguarda la Marvel, secondo quanto dichiarato, avremo informazioni e notizie su giochi come Marvel’s Midnight Suns( stato recentemente posticipato alla fine dell’anno fiscale 2023) LEGO Star Wars: The Skywalker Saga e pare che sarà rivelato un nuovo gioco in sviluppo da Skydance New Media.

Disney e Marvel Games Showcase si svolgerà il 9 settembre dalle 22:00. Continuate a seguirci su Games Village per maggiori informazioni.