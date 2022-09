Corsair presenta la sua nuova tastiera wireless K100 AIR

Corsair ha annunciato l’uscita, prevista per il 4 ottobre, della tastiera gaming meccanica K100 AIR Wireless, più sottile e ad alte prestazioni. Dall’elegante telaio in alluminio spazzolato alle versatili modalità di connessione su più dispositivi, K100 AIR offre un’esperienza all’avanguardia e di prim’ordine, in linea con le esigenze dei gamer e degli appassionati più attenti alla produttività. Potete trovare maggiori informazioni sul sito ufficiale qui.

Grazie ad un telaio incredibilmente sottile con parti di soli 11 mm di spessore e ad un design essenziale e minimalista, K100 AIR si adatta perfettamente a qualsiasi sistema o workstation. Gli switch meccanici CHERRY MX iper-reattivi e dal profilo estremamente ridotto offrono un feedback tattile appagante ed affidabile, per soddisfare le esigenze degli utenti ed offrire al contempo uno spessore molto più ridotto rispetto agli switch full-size. La tastiera K100 AIR offre tre modalità differenti di connessione supportandole fino a cinque dispositivi differenti: SLIPSTREAM WIRELESS ultraveloce, Bluetooth a bassa latenza su tre dispositivi host, oppure connessione USB cablata su PC e MAC con hyper-polling a 8.000 Hz, così da garantire per un’esperienza di gioco più reattiva che mai. La batteria a lunga durata della tastiera assicura fino a 50 ore di autonomia con la vivace retroilluminazione RGB attiva, oppure fino a 200 ore di autonomia senza retroilluminazione RGB, garantendo quindi oltre una settimana di carica.

K100 AIR offre possibilità di personalizzazione illimitata ed esegue contemporaneamente in modalità wireless fino a 20 profili di complesse illuminazioni RGB grazie alla tecnologia hyper-processing CORSAIR AXON. Il potente software CORSAIR iCUE permette di sfruttare il controllo wireless dell’illuminazione RGB dinamica, le opzioni per la rimappatura dei tasti, la programmazione delle macro e la personalizzazione dell’intero sistema RGB CORSAIR attraverso un’unica interfaccia intuitiva.

Corsair K100 AIR Wireless sarà disponibile dal 4 ottobre 2022. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.