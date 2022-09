Don’t Nod pubblicherà e co-produrrà l’action RPG del team italiano Tiny Bull Studios

Don’t Nod (ex Dontnod), famosa in primis per la serie Life is Strange, ha annunciato di aver firmato un accordo con Tiny Bull Studios, team con sede a Torino, per pubblicare il loro prossimo RPG d’azione, che è una co-produzione tra i due studi. DON’T NOD deterrà anche la maggioranza dei diritti della proprietà intellettuale.

Secondo il comunicato stampa, il team francese condividerà con Tiny Bull Studios il know-how e l’esperienza acquisiti nello sviluppo del proprio RPG d’azione, Vampyr, per sostenere lo sviluppo del nuovo gioco.

DON’T NOD si aspetta che il nuovo titolo generi molto valore per la società.

Oskar Guilbert, CEO di DON’T NOD, ha dichiarato nel un comunicato stampa:

“Siamo orgogliosi di accogliere Tiny Bull Studios tra i nostri partner. Siamo stati conquistati dal singolare progetto sviluppato da questo talentuoso studio, che sottolinea l’impegno di DON’T NOD nel sostenere creazioni originali in linea con la nostra mentalità e i nostri valori in un genere che si rivolge a un vasto pubblico. Siamo orgogliosi di firmare la nostra terza collaborazione nell’arco di 18 mesi, portando così avanti le nostre ambizioni di editore e rafforzando il nostro portafoglio di risorse.”

Matteo Lana, CEO di Tiny Bull Studios, ha aggiunto: