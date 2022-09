Come da programma, Teamfight Tactics Lande draconiche: Reami inesplorati è disponibile e porta con sé nuove funzioni e migliorie. Si unisce alla mischia il Drago dell’acqua Sohm, che diventa la primissima unità esclusiva di TFT.

Ora è più facile che mai inserire i draghi nelle plance, creando delle sinergie tra le loro abilità e la variegata formazione di campioni e altre unità disponibili, per riuscire a restare l’ultimo giocatore in campo contro sette avversari. L’aggiornamento di metà set è disponibile da ora, come parte della patch 12.17.

Anche se Sohm e i nuovi Draghi sono aggiunte di questo aggiornamento, non sono le uniche nuove unità, perché arriveranno altri campioni di League of Legends. Con Reami inesplorati, si sono materializzati anche nuovi impianti, arene e tratti, che ridefiniscono l’intera esperienza di Teamfight Tactics.

Teamfight Tactics Lande draconiche ha superato il successo dell’aggiornamento precedente, Aggeggi e marchingegni, introducendo dei potenti Draghi sul campo di battaglia. Lande draconiche: Reami inesplorati vede l’evoluzione del loro ruolo. Il tratto ribilanciato dei Draghi e le riduzioni di costo servono a semplificare l’ottenimento e il potenziamento dei Draghi nella squadra, inclusi quelli nuovi di livello 3. Nomsy e Swain sono cresciuti un po’, da Lande draconiche, e diventano unità Drago di dimensioni regolari in Reami inesplorati.

Lande draconiche: Reami inesplorati migliora anche il turno del tesoro. Al Drago del tesoro si uniscono due compagni che aggiungono un ulteriore livello di stravaganza tesoriera. I Draghi del tesoro Caos e Ordine rappresentano casi estremi. Il Drago del caos prende da tutta la tabella premi, quindi i giocatori non hanno idea di cosa aspettarsi. Il Drago dell’ordine è più concentrato e conferisce sempre oggetti Radiosi che forniscono bonus a tutta la squadra.

Il lancio di set e aggiornamenti di metà set unici e variegati come Lande draconiche: Reami inesplorati ridefinisce tutti gli elementi del gioco, dalle unità alle meccaniche, alle strategie e agli elementi cosmetici, e rende Teamfight Tactics diverso dagli altri titoli del genere autobattler. Ogni set dà ai giocatori l’opportunità di esplorare mondi diversi, creare nuove squadre e trovare modi innovativi per battere gli avversari. Il team di Riot sfrutta ogni set per migliorare il gameplay e promuovere l’innovazione seguendo il feedback dei giocatori e le lezioni imparate dai set precedenti.