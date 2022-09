Overwatch 2: leak del corto con Kiriko

Nelle ultime ore è trapelato in rete un video che mostra il corto (con tanto di scritta confidential di Blizzard in sovraimpressione), di quello che dovrebbe essere uno dei prossimi personaggi di Overwatch 2, ovvero Kiriko.

Su YouTube si possono vedere spezzoni del filmato sparsi, partendo da quello che si vede, per intero, postato su Daily motion dall’utente Reddit jonnyjonnystoppapa.

Come si può vedere, il corto non è ultimato, ci sono sezioni ancora incomplete, ma rende l’idea di alcune abilità da, probabile, support della nuova combattente, inclusa la sua rapidità nei movimenti, e il legame con la volpe che già era stato fatto capire nei filmati scorsi.

Vedremo dunque quando arrivera questo video arriverà in forma ufficiale, ricordandovi che Overwatch 2 sarà disponibile dal 4 ottobre su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Xbox One e Nintendo Switch, in formato free-to-play.