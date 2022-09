Shinobi Rising: annunciato stealth con ambientazione cyberpunk giapponese

WRKS Games ha annunciato Shinobi Rising, un gioco stealth a scorrimento laterale sviluppato su Unreal Engine 5 e ambientato nell’universo cybepunk di Katana-Ra, di ispirazione giapponese. Il gioco arriverà su PC il 14 febbraio 2023, seguito dalle versioni PlayStation 5, Xbox Series X/S, Switch e piattaforme mobile nel corso dell’anno.

Questa la descrizione del gioco:

In Shinobi Rising si gioca nei panni di uno shinobi che deve risolvere un misterioso omicidio e scoprire il colpevole della morte di un’innocente ereditiera. Si scoprono indizi e si risolvono enigmi. Combatterete in modo furtivo e userete le vostre abilità ninja per sconfiggere i nemici o per evitarli del tutto. Con una grafica stilizzata e una trama avvincente, Shinobi Rising farà sicuramente divertire i giocatori e sarà un’ottima introduzione al nostro nuovo e vibrante universo di gioco di Katana-Ra.

Shinobi Rising è il primo gioco per PC dell’universo Katana-Ra, dove l’ispirazione giapponese feudale si fonde con il Cyberpunk futuristico. Shinobi Rising sarà un side scroller in 3D realizzato con l’Unreal Engine 5 e sarà caratterizzato da un gameplay in stile stealth e poliziesco. L’intero gioco si svolgerà nel tempo di in un’unica notte, in cui il protagonista dovrà risolvere un mistero dell’omicidio e trovare il vero colpevole dietro l’assassinio della giovane ereditiera del clan Kata.

Il gioco uscirà dunque prima su PC nel febbraio 2023 sul W.R.K.S Store e su Steam e arriverà su console più avanti nel 2023. I trailer e le pagine dei negozi per l’annuncio della whishlist saranno disponibili a partire dalla fine di ottobre 2022, con trailer di gioco regolari fino alla data di uscita. Qui potete collegarvi al sito ufficiale.