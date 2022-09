Deviation Games: il co-fondatore Jason Blundell lascia lo studio

Lo sviluppatore Deviation Games ha annunciato che il suo co-fondatore Jason Blundell ha lasciato lo studio. Lo studio è stato co-fondato dagli ex veterani di Treyarch, Dave Anthony e, appunto, Jason Blundell, ed è stato presentato ufficialmente nel giugno 2021.

Su Twitter, Deviation Games fatto sapere che, con la partenza di Blundell, Anthony continuerà a guidare lo studio in qualità di CEO, e che “quest’anno ha assunto anche il ruolo di Game Director” per il progetto di debutto del team.

Inoltre, il team ha effettuato alcune assunzioni chiave in diversi settori, tra cui il cofondatore di Westwood Studios Louis Castle, che entra a far parte dello studio in qualità di vicepresidente senior dello sviluppo. In più, anche gli ex-sviluppatori di God of War Jonathan Hawkins e Dean Rymer e lo sviluppatore di Call of Duty: Black Ops Tony Flame si sono uniti al team.

Deviation Games ha stretto una partnership con PlayStation Studios e sta attualmente lavorando a una nuova IP tripla A, che uscirà in esclusiva per PlayStation 5. Non sono trapelati molti dettagli sul gioco, ma secondo alcune indiscrezioni si tratterà di un titolo multiplayer con elementi di servizio live.

All’inizio di quest’anno, oltrettuto, Deviation Games ha aperto un secondo studio in Canada. Qui sotto potete vedere il tweet con l’annuncio dell’addio allo studio di Blundell.