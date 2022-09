Marvel’s Midnight Sun: data e nuovo trailer

Durante il Disney & Marvel GAMES SHOWCASE è stata annunciata la data d’uscita di Marvel’s Midnight Sun, titolo che arriverà il 2 dicembre 2022 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Arriverà successivamente anche su Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch.

Per l’occasione è stato pubblicato un nuovo trailer, e dei filmati animati dei vari personaggi, che potete vedere qui sotto: si tratta dei Marvel’s Midnight Suns Prequel Shorts, un insieme di cinque brevi video che rivelano come Lilith sia diventata la Madre dei Demoni e come supereroi come Blade, Magik, Ghost Rider e Nico Minoru si siano uniti per formare il nucleo dei Midnight Suns.