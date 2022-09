Tron Identity: svelato allo showcase Disney e Marvel

Il primo titolo ad essere mostrato al Disney & Marvel GAMES SHOWCASE è stato Tron Identity, di Bithell games, sviluppatore di Thomas Was Alone, John Wick Hex e Volume.

Il gioco arriverà nel 2023, ed è disponibile la sua pagina su Steam:

TRON: Identity è una visual novel che segue Query, un programma investigativo incaricato di svelare il mistero di ciò che è stato preso e da chi. Trovandosi in un mondo costruito su fondamenta instabili e pieno di conoscenze sussurrate, spetta a voi interrogare i sospetti e indagare su ciò che vi circonda per ricostruire la verità.