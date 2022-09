Avatar Frontiers of Pandora: breve video dallo show Disney e Marvel

Durante il Disney & Marvel GAMES SHOWCASE non poteva non essere presente Avatar Frontiers of Pandora, atteso titolo tratto dalla celebre saga cinematografica che arriverà tra il 2023 e il 2024.

Non è stato mostrato un trailer vero e proprio, ma qualche breve filmato commentato dal presentatore Blessing Adeoye Jr., che ha detto di come i giocatori vivranno in un mondo vivo come Na’vi, dove si potrà interagire con creature e personaggi della Frontiera Occidentale.

La parte su Avatar Frontiers of Pandora potete vederla nel video qui sotto a 10:07 circa.