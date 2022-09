Illusion Island si mostra durante il Disney & Marvel Showcase

Durante il Disney & Marvel Showcase viene mostrata una nuovissima esclusiva Nintendo, Illusion Island. Il titolo ha come protagonisti i più importanti personaggi della storia ” classica” Disney: Minnie, Topolino, Paperino, Pluto e molti altri accompagneranno il giocatore attraverso le dinamiche di gioco in quella che è sembrata, a tutti gli effetti, una grafica dalle premesse davvero interessanti, grazie anche allo stile cartoonesco che in qualche modo crea un’incredibile coesione con l’anima del gioco stesso.

L’annuncio del titolo avviene tramite un trailer che permette di dare uno sguardo più profondo a queste caratteristiche; non è stata annunciata alcuna data di rilascio precisa ma solo una generica finestra di lancio fissata per il 2023. Restiamo sintonizzati.