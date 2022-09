Speedstorm scende in pista e si mostra in un trailer

Disney Speedstorm è un accattivante racing game arcade free-to-play ( simile nelle dinamiche di gioco a Mario Kart) dove i piloti sono i protagonisti delle più grandi storie Disney di tutti i tempi; i personaggi partono da Topolino ed arrivano fino a Jack Sparrow, quindi vere e proprie icone di questo universo.

Il titolo si è mostrato durante il Disney & Marvel Showcase con uno spettacolare trailer che mostra un gameplay davvero accattivante e ” veloce”; tuttavia però non è stata rivelata alcuna data di uscita. Per avere maggiori informazioni in merito dovremo dunque aspettare ulteriori informazioni da parte della casa sviluppatrice. Restiamo sintonizzati.