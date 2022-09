Marvel World of Heroes: annunciato il nuovo titolo Niantic

L’ultimo titolo ad essere mostrato al Disney & Marvel GAMES SHOWCASE è stato Marvel World of Heroes: il titolo in questione è in sviluppo da parte di Niantic, nota soprattutto per Pokémon Go, e infatti questo nuovo gioco Marvel sembra calcare proprio quel tipo di esperienza in realtà aumentata. È possibile pre-registrarsi sul sito ufficiale.

In MARVEL World of Heroes, i giocatori possono creare la propria identità di supereroe e la propria storia d’origine. I giocatori dovranno pattugliare i loro quartieri per sventare crimini, completare missioni da supereroi e sventare minacce interdimensionali. Salendo di livello, i giocatori sbloccheranno equipaggiamenti e abilità e faranno squadra con i Supereroi Marvel, come Spider-Man, Wolverine, Capitan America e altri, per combattere contro iconici Supercriminali e salvare il Multiverso dalle minacce cosmiche e terrestri.

Arriverà su dispostivi mobile nel 2023. Qui sotto potete vedere il trailer d’annuncio.