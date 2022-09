Durante il Disney & Marvel GAMES SHOWCASE è stata annunciata la data d’uscita di Marvel Snap, il card game con gli eroi Marvel in sviluppo dal team con a capo Ben Brode (Second Dinner), ex-volto noto in Hearthstone: sarà disponibile dal 18 ottobre su dispositivi mobile (iOS e Android) e PC Windows, e per l’occasione è stato pubblicato un nuovo trailer, che potete vedere qui sotto.

Inoltre, è ora possibile pre-registrarsi per le versioni mobile traverso il sito ufficiale del gioco.