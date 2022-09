Disney & Marvel Games Showcase: ecco il recap dell’evento

Ieri sera 9 settembre si è svolto il primo Disney & Marvel Games Showcase, evento in cui sono stati mostrati i titoli in arrivo di Marvel Games, Disney, Pixar, Lucasfilm e 20th Century Studios: e nei 23 minuti e 22 secondi ne sono stati fatti vedere molti, presentati da Blessing Adeoye Jr.

Nella serata di ieri anche noi di GamesVillage abbiamo seguito l’evento sul nostro canale Twitch, e vi abbiamo portato un buon numero di questi annunci. Qui invece facciamo un recap con tutto quello che è stato fatto vedere.

Il primo gioco ad essere stato mostrato è Tron Identity, avventura dalla forte componente narrativa tratta dall’universo del fantascientifico partito con il film del 1982. Arriverà su Steam nel 2023.

Poi è il turno di Illusion Island, titolo con protagonisti Topolino, Minnie, Paperino e Pippo in un platform in due dimensioni che arriverà in esclusiva su Nintendo Switch nel 2023.

Marvel’s Midnight Suns si prende una bella parentesi. Prima con un trailer gameplay, che annuncia la data d’uscita su PC, PS5 e Xbox Series X/S per il 2 dicembre, ed infine con una serie di corti animati in cui vengono presentati i protagonisti del gioco.

Altro titolo Marvel, ovvero Strike Force, con il trailer di Red Hulk, in arrivo il 13 settembre.

Continuando con i supereroi e i supercattivi Marvel, viene annunciata la data d’uscita di Marvel Snap, titolo di carte di Second Dinner che sarà disponibile dal 18 ottobre su dispositivi mobile (iOS e Android), e PC. Sono state anche aperte le pre-registrazioni per le versioni mobile.

Dopodiché vengono mostrati in rapida successione, commentati dallo stesso Blessing Adeoye Jr. degli spezzoni di gameplay di Aliens: Dark Descent, dei brevi pezzi di cinematics per l’atteso Avatar: Frontiers of Pandora e l’annuncio della Galactic Edition per LEGO Star Wars: The Skywalker Saga in arrivo queste vacanze di Natale.

Arriva Dominic Armato, voce di Guybrush Treepwood, che fa una panoramica della storica serie Lucasfilm per poi arrivare al prossimo Return to Monkey Island, che sarà disponibile dal 19 settembre su PC e Nintendo Switch.

Dopo l’annuncio di Gargoyles Remastered, che segue le diverse remastered dei titoli classici Disney avvenuti in questi ultimi anni (Alladin, Il re Leone, Il libro della Giungla), è il turno di Mirrorverse, rpg per dispositivi mobile, che si mostra con un nuovo trailer, che svela nuove sfide in arrivo ad ottobre.

Il kart game Speedstorm torna a mostrarsi con un video cinematico, e successivamente con l’annuncio di tracciato e personaggi di Monsters, Inc. Il gioco arriverà su PC e console, ma la data d’uscita ancora non è stata annunciata.

Dreamligt Valley si prende la sua parte, con la nuova avventura di Toy Story che sarà disponibile in autunno, con stili e amici in arrivo dal mondo con protagonisti Woody e Buzz.

Jared Yeger, produttore esecutivo alla Walt Disney Games parla del prossimo Avatar: Reckoning, sparatutto online per dispostivi mobile, in cui si torna nella luna di Pandora per ritrovare la strada dopo la battaglia degli Hallelujah Mountains. Si vede anche la personalizzazione del personaggio e delle armi.

Skydance Media annuncia un nuovo gioco Marvel, con protagonisti Captain America e Black Panther, di cui però non viene svelato molto altro, neanche un nome: si vedono scorci di paesaggi e particolari sparsi su un tavolo, con in sottofondo We’ll Meet Again di Vera Lynn. Viene presentato come un tripla A con un cast corale e una storia originale ambientata nell’Universo Marvel.

L’ultimo annuncio spetta a Marvel World of Heroes, titolo in realtà aumentata di Niantic, che mira ad offrire un esperienza in stile Pokèmon Go, e che arriverà su dispositivi mobile nel 2023.

Qui sotto potete vedere la live completa del Disney & Marvel Games Showcase.