God of War Ragnarok: filmato sulle opzioni di accessibiltà

Nelle ultime ore è stato pubblicato un filmato di God of War Ragnarok (tramite Game Informer) che mostra le opzioni di accessibilità.

Come scritto nell’articolo della rivista, God of War Ragnarok è dotato di ben 60 opzioni di accessibilità, dall’autosprint lungo le strade fangose agli indicatori di direzione evidenti per le sequenze di combattimento. Soprattutto, un livello di personalizzazione più profondo permette ai giocatori di mettere a punto la propria apocalisse invernale. Parafrasando la tagline PlayStation “Il gioco non ha limiti” nelle sue pubblicità, la principale UX designer di Ragnarok, Mila Pavlin, ha fatto eco agli stessi sentimenti e ha espresso la sua dedizione a mettere al centro i giocatori con ogni percorso di vita. “È un’epopea fantasy”, dice Pavlin.

“Si tratta di un padre e di un figlio. Parla del destino e dei Nove Regni. E la possibilità di entrare in questo mondo, a prescindere dal proprio background, e di sperimentare tutti questi dettagli, la storia e le vicende? È questo che mi spinge ogni giorno”.

Un ampio spettro di consulenti e tester, tra cui veterani e giocatori non vedenti, ha aiutato il team di Pavlin a concentrarsi su quattro settori chiave: visione, udito, abilità motorie e comprensione cognitiva.

Qui sotto potete vedere il filmato sulle opzioni di accessibilità di God of War Ragnarok, ricordandovi che il gioco sarà disponibile dal 9 novembre su PlayStation 4 e PlayStation 5, e che nelle prossime settimane, a cadenza regolare, verranno pubblicate la serie dei ritratti di famiglia.