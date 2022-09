Assasin’s Creed Codename Jade: nuovo titolo mobile all’Ubisoft Forward 2022

Durante l’evento Ubisoft Forward 2022 è stato presentato il nuovo titolo mobile Assasin’s Creed: Codename Jade. Il gioco si svolge nell’antica Cina. Di seguito una panoramica:

Assasin’s Creed: Codename Jade sarà presto disponibile su dispositivi mobile.

Take Assassin's Creed everywhere you go with Assassin's Creed Codename JADE, a AAA RPG action-adventure game for mobile devices set in ancient China.#AssassinsCreed pic.twitter.com/MykzIZdoHR

— Assassin's Creed (@assassinscreed) September 10, 2022