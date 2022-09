Just Dance 2023: trailer di annuncio all’Ubisoft Forward 2022

Durante l’evento Ubisoft Forward 2022 è stato presentato il trailer di annuncio per Just Dance 2023. Il gioco presenterà nuovi aggiornamenti e funzioni gratuiti resi disponibili a cadenza regolare. Di seguito una panoramica:

Quest’anno, Just Dance entra in una nuova era: scoprite una piattaforma di ballo-on-demand che darà la carica ai giocatori con contenuti gratuiti resi disponibili a cadenza regolare e ancora più modi per farvi scatenare con tantissime incredibili nuove funzionalità. Ora con nuove modalità, personalizzazioni, mondi immersivi 3D e nuovi contenuti disponibili a cadenza regolare, potrai vivere una festa senza fine lunga un anno intero.