Tom Clancy’s The Division: ecco le novità dall’Ubisoft Forward 2022

Durante l’evento Ubisoft Forward 2022 sono stati mostrati il video su Heartland e il trailer The Division Resurgence: Official Dark Zone per Tom Clancy’s The Division 2. Per Resurgence, il nuovo titolo mobile di Division 2, è possibile registrarsi alla closed beta. Di seguito una panoramica del titolo:

Guida una squadra di agenti scelti in una Washington post-epidemia per riportare l’ordine e impedire la caduta della città.



Tom Clancy’s The Division 2 è disponibile su PlayStation 4, Xbox One, Google Stadia, Microsoft Windows, Amazon Luna.