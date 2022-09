Skull and Bones: nuovo gameplay trailer all’Ubisoft Forward 2022

Dopo anni di attesa, finalmente possiamo affermare che Skull and Bones è alle porte. Per preparare gli utenti a questa nuova avventura piratesca, allo Ubisoft Forward 2022, è stato mostrato un nuovo gameplay trailer del titolo.

Nel trailer, che troverete in calce alla notizia, abbiamo potuto osservare qualche scena di gameplay, nonché le fasi in cui il giocatore potrà personalizzare completamente il proprio vascello o andare a caccia di tesori, il tutto accompagnato dalla voce narrante della sviluppatrice del gioco. La data di uscita è confermata per il giorno 8 novembre 2022 su PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC.