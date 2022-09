Ubisoft Forward 2022: recap dell’evento

Si è appena concluso l’Ubisoft Forward 2022, evento dell’azienda francese che abbiamo seguito anche sul nostro canale Twitch.

Dopo il pre-show il primo gioco ad essere fatto vedere è Mario + Rabbids Sparks of Hope, presentato da Davide Soliano, e viene mostrata una bella sezione di gameplay relativa alle missioni, con diversi dettagli anche relativi alle abilità dei personaggi da Mario a Bowser passando per Spark. Ricordiamo che il gioco arriverà su Nintendo Switch il 20 ottobre 2022. Ci saranno poi 3 DLC, di cui uno porterà Rayman come personaggio giocabile.

Poi è il turno di Skull & Bones, che si presenta in primis con un trailer cinematografico, e poi con Elisabeth Pellen che ha fatto una panoramica sul gioco, con tanto di customizzazione di nave ed armi. All’interno, anche un filmato con i feedback di chi ha fatto parte del programma insider. Il gioco arriverà l’8 novembre.

Tra pochi giorni arriva la stagione 4 di Riders Republic, che porterà le BMX nel titolo di gare a partire dal 14 settembre. Per questo, è stato pubblicato un nuovo trailer, che potete vedere qui sotto.

Momento The Division: vengono prima mostrate le novità in arrivo per The Division 2, con la stagione 10, ed è poi il turno di Heartland, survival free-to-play ambientato a Silver Creek. L’ultima sezione è su Resurgence, il titolo per dispostivi mobile con una closed beta in arrivo in autunno.

Per quel che riguarda invece Rainbow Six Mobile, viene mostrato un nuovo trailer che annuncia la closed beta, con pre-registrazioni attive su Android.

Momento serie, con la partnership tra Ubisoft e Netflix, e un primo sguardo alla terza stagione di Mythic Quest.

Trackmania arriverà su console e piattaforme cloud nel 2023 (Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5, Stadia e Luna).

Parentesi musicale, prima con Rocksmith+, e poi con l’annuncio di Just Dance 2023 Edition, in arrivo il 22 novembre, con una nuova interfaccia nei menù e una nuova modalità per giocare con gli amici online.

La sezione finale dello showcase se la prende tutta Assassin’s Creed, con il nuovo atteso capitolo, Mirage, che si mostra con un trailer cinematico, in cui si vede l’ambientazione di Bagdad e il protagonista Basim, un astuto ladruncolo da strada colpito da visioni spaventose e in cerca di risposte e giustizia.

Viene poi annunciato un documentario che celebra i 15 anni della serie.

Si torna poi a Valhalla, con The Last Chapter, prossima missione in arrivo.

Nuovo titolo della saga annunciato, Codename Jade, un open-world per dispostivi mobile ambientato in China.

Viene poi ricordata la serie live-action con cui Ubisoft sta lavorando insieme a Netflix.

Tratto finale per due nuovi titoli annunciati, Codename RED, ambientato nel Giappone feudale e l’oscuro Codemane HEXE, che saranno poi incorporati nella piattaforma Infinity.

