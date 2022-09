Assassin’s Creed Mirage: ecco il trailer dello Ubisoft Forward 2022

Assassin’s Creed Mirage si è mostrato ufficialmente per la prima volta in occasione dell’Ubisoft Forward 2022 di questa sera. Dopo aver presentato un video dedicato al quindicesimo anniversario della saga, nata proprio nel 2007 con il primo capitolo del franchise, Yves Guillemot (co-fondatore di Ubisoft) ha mostrato a tutti la nuova iterazione: Mirage, appunto.

Sara Beaulieu, colei che si è occupata in prima persona del titolo, ha spiegato al pubblico, subito dopo il filmato introduttivo al gioco, che Assassin’s Creed Mirage vuole essere un po’ un “ritorno alle origini“, sia in termini narrativi che di gameplay, volendo puntare particolarmente allo stealth e al parkour.

In Assassin’s Creed Mirage sarai Basim, un astuto ladruncolo da strada colpito da visioni spaventose e in cerca di risposte e giustizia. Dopo un atto di brutale vendetta, Basim fugge da Bagdad e si unisce a un’antica organizzazione: gli Occulti. Mentre ne apprende i principi fondanti e i rituali misteriosi, affinerà le proprie abilità, scoprirà la propria vera natura e infine aderirà a un nuovo Credo, che cambierà il suo destino in modi imprevedibili.