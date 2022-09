Rainbow Six Mobile: lo Ubisoft Forward 2022 dà il via alla closed beta

Rainbow Six Mobile è il nuovo titolo per cellulari sviluppato da Ubisoft. Si tratta di uno sparatutto in prima persona, sviluppato specificamente per dispositivi mobile. Il videogioco sarà free-to-play e la closed beta si aprirà a partire dal prossimo lunedì, ovvero dal 12 settembre 2022. Il gameplay trailer si è mostrato questa sera in occasione dello Ubisoft Forward 2022.

Rainbow Six Mobile renderà possibile a tutti i giocatori di cimentarsi in livelli a squadre o in battaglie fra operatori, il tutto all’interno di alcune fra le mappe più iconiche del franchise.