Riders Republic mostra la Season 4 durante l’Ubisoft Forward 2022

Riders Republic è un videogioco sportivo dove è possibile partecipare ad una moltitudine di attività multigiocatore; moto, sci, snowboard o tuta alare e durante l’Ubisoft Award mostra un trailer ( tra i tanti presentati) che mette in risalto le novità della Season 4 che vedrà l’arrivo delle BMX, molto attese dai fan.

Durante il trailer è stato posto un particolare accento sulle dinamiche di personalizzazione delle BMX ; queste ultime infatti potranno variare a piacimento del giocatore nello stile e nei colori , una vera chicca insomma per i più appassionati. Insomma le migliorie e le novità apportate dalla nuovissima stagione sono davvero tantissime, non resta che approfittare. Riders Republic è disponibile per Xbox One, Xbox Series X | S, PlayStation 4, PlayStation 5, Stadia, PC Windows su Ubisoft Store ed Epic Games Store, restiamo sintonizzati.