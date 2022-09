TrackMania si mostra in un trailer, in arrivo su console e cloud

TrackMania si mostra un trailer di lancio mozzafiato grazie alla dinamiche di gioco velocissime mostrate nel breve filmato ( che vi lasciamo in fondo a questo articolo). L’azienda non ha annunciato una data di rilascio ma solo una generica finestra di lancio fissata per un non ben precisato 2023; tuttavia però l’azienda non lascia a bocca asciutta i fan.

Durante l’evento infatti è stata fatta qualche anticipazione e si è parlato di particolari dinamiche di personalizzazione in cui i giocatori potranno creare dei folli tracciati. Il titolo è originariamente uscito su PC nel 2020 ed ora, grazie al pieno supporto cross- play e cross- progression sarà giocabile anche su console.

Il racing game creativo sarà totalmente compatibile con i tracciati pre-esistenti, ciò assicurerà al lancio un numero considerevole di contenuti. Il titolo arriverà, come già precedentemente accennato, nel corso del 2023 su console e cloud. Restiamo sintonizzati.