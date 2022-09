Assassin’s Creed Valhalla: annunciato ” The Last Chapter”

Assassin’s Creed Valhalla è un titolo enorme ed in continua evoluzione; ma quello che sembrava essere un gioco dalle dinamiche sempre nuove ed infinite pare essere arrivato letteralmente al suo ” ultimo capitolo”. The Last Chapter è infatti l’ultima espansione in arrivo per il famoso gioco del franchise rilasciato a novembre del 2020.

L’annuncio arriva tramite un trailer( che vi lasciamo in fondo a questo articolo) mostrato durante l’evento live Ubisoft Awards 2022, e svela quello che ad uno primo sguardo sarà l’incipit dell’ultimo arco narrativo della saga di Assassin’s Creed Valhalla e verrà rilasciato come aggiornamento gratuito dei contenuti per Valhalla. Non è stata rivelata una data di uscita e/o una finestra di lancio. Restiamo sintonizzati.