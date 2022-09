Uncharted Raccolta Eredità dei Ladri: svelata la data d’uscita per PC?

Uncharted Raccolta Eredità dei Ladri ha portato le versioni rimasterizzate di Uncharted 4 La Fine di un Ladro e Uncharted: l’Eredità Perduta su PS5 all’inizio di quest’anno, ma ovviamente il lancio del gioco su PC è ancora in programma. Fino a questo momento, Sony non ha detto nulla sull’uscita della versione per PC, a parte il fatto che arriverà quest’anno, ma sembra che la data di uscita precisa sia trapelata prematuramente.

Come notato da @Nibellion su Twitter, la pagina dell’Epic Games Store per Uncharted è stata recentemente aggiornata, con la menzione di dettagli specifici sul lancio. Se le informazioni riportate sulla pagina sono corrette, la raccolta rimasterizzata sarà lanciata per PC il 19 ottobre.

È interessante notare che il pre-ordine del gioco consentirà di accedere a un aliante in Fortnite con la forma dell’aereo di Sully. Le skin di Uncharted sono state rilasciate in Fortnite all’inizio dell’anno in concomitanza con il lancio della collezione per PS5 e con l’uscita nelle sale del film Uncharted.

Detto questo, all’inizio di quest’anno, l’Epic Games Store sembrava suggerire che la collezione sarebbe stata lanciata a giugno, cosa che ovviamente non è accaduta, quindi finché Sony non farà un annuncio ufficiale, è difficile essere del tutto certi della data di uscita.