Venezia 79: All the Beauty and the Bloodshed è Leone d’Oro, ecco tutti i premi

Dopo una lunga kermesse – ricca come di consueto di ospiti e anteprime – si è infine conclusa la 79. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia: e se le Coppe Volpi per gli interpreti non stupiscono (Cate Blanchett e Colin Farrell) il vincitore del Leone d’Oro per il miglior film non era il candidato dato per favorito: All the Beauty and the Bloodshed di Laura Poitras.

Ad ogni modo ecco tutti i premi assegnati dalle cinque giurie internazionali nel corso della Cerimonia di premiazione di Venezia 79.

La Giuria, presieduta da Julianne Moore e composta da Mariano Cohn, Leonardo Di Costanzo, Audrey Diwan, Leila Hatami, Kazuo Ishiguro e Rodrigo Sorogoyen, dopo aver visionato i ventitre film in competizione ha deciso di assegnare i seguenti premi:

CONCORSO UFFICIALE

LEONE D’ORO per il miglior film a:

ALL THE BEAUTY AND THE BLOODSHED

di Laura Poitras (USA)

SAINT OMER

di Alice Diop (Francia)

Luca Guadagnino

per il film BONES AND ALL (USA, Italia)

per la migliore interpretazione femminile a:

Cate Blanchett

nel film TÁR di Todd Field (USA)

per la migliore interpretazione maschile a:

Colin Farrell

nel film THE BANSHEES OF INISHERIN di Martin McDonagh (Irlanda, Regno Unito, USA)

Martin McDonagh

per il film THE BANSHEES OF INISHERIN di Martin McDonagh (Irlanda, Regno Unito, USA)

KHERS NIST (NO BEARS)

di Jafar Panahi (Iran)

a un giovane attore o attrice emergente a:

Taylor Russell

nel film BONES AND ALL di Luca Guadagnino (USA, Italia)

ORIZZONTI

La Giuria ORIZZONTI della 79. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, presieduta da Isabel Coixet e composta da Laura Bispuri, Antonio Campos, Sofia Djama e Edouard Waintrop dopo aver visionato i 18 lungometraggi e i 12 cortometraggi in concorso, assegna:

PREMIO ORIZZONTI PER IL MIGLIOR FILM a:

Jang-e Jahani Sevom (WORLD WAR III)

di Houman Seyedi (Iran)

Tizza Covi e Rainer Frimmel

per il film VERA (Austria)

CHLEB I SÓL (BREAD AND SALT)

di Damian Kocur (Polonia)

Vera Gemma

nel film VERA di Tizza Covi e Rainer Frimmel (Austria)

Mohsen Tanabandeh

nel film Jang-e Jahani Sevom (WORLD WAR III) di Houman Seyedi (Iran)

Fernando Guzzoni

per il film BLANQUITA di Fernando Guzzoni (Cile, Messico, Lussemburgo, Francia, Polonia)

SNOW IN SEPTEMBER

di Lkhagvadulam Purev-Ochir (Francia, Mongolia)

SNOW IN SEPTEMBER

di Lkhagvadulam Purev-Ochir (Francia, Mongolia)

ORIZZONTI EXTRA

PREMIO DEGLI SPETTATORI – ARMANI BEAUTY a:

NEZOUH

di Soudade Kaadan (UK, Siria, Francia)

PREMIO VENEZIA OPERA PRIMA

La Giuria LEONE DEL FUTURO – PREMIO VENEZIA OPERA PRIMA “LUIGI DE LAURENTIIS” della 79. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, presieduta da Michelangelo Frammartino e composta da Jan Matuszyński, Ana Rocha de Sousa, Tessa Thompson e Rosalie Varda assegna il

LEONE DEL FUTURO

PREMIO VENEZIA OPERA PRIMA “LUIGI DE LAURENTIIS” a:

SAINT OMER

di Alice Diop (Francia)

VENEZIA CLASSICI

La Giuria di VENEZIA CLASSICI presieduta da Giulio Base e composta da 21 studenti – indicati dai docenti – dei corsi di cinema delle università italiane, assegna:

il PREMIO VENEZIA CLASSICI PER IL MIGLIOR DOCUMENTARIO SUL CINEMA a:

FRAGMENTS OF PARADISE

di KD Davison (USA)

KOROSHI NO RAKUIN (BRANDED TO KILL)

di Suzuki Seijun (Giappone, 1967)

VENICE IMMERSIVE

La Giuria VENICE IMMERSIVE presieduta da May Abdalla e composta da David Adler e Blanca Li dopo aver visionato i 30 progetti in concorso, assegna: