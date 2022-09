Dragon Quest X Offline: pubblicato 25 min di gioco

Square Enix, in occasione dell’evento pre lancio di Dragon Quest X: Rise of the Five Tribes Offline, insieme allo sviluppatore BB studio, ha lanciato un filmato di ben 25 minuti volto a mostrare le dinamiche del gioco in uscita. Le novità riguardo al titolo non sono tuttavia circoscritte essenzialmente soltanto al video, durante l’evento infatti sono state confermate diverse informazioni rilasciate nel corso del tempo, ecco quali:

Le impostazioni di “Draconian Quest ” sono disponibili all’inizio del gioco.

Ci sono nove slot di salvataggio “Diario di avventura “.

Se un utente ha dei dati di salvataggio in cui la parte iniziale della storia è già stata cancellata, puoi saltare lo scenario del villaggio di Tenton e iniziare il gioco da quando ti reincarni in una delle cinque razze.

Le scene degli eventi possono essere saltate tenendo premuto il pulsante quadrato (sui controller PlayStation ).

Insomma, l’evento è stato particolarmente ricco di informazioni e rivelazioni, i più appassionati avranno i certo apprezzato; non resta che aspettare l’uscita effettiva del gioco. Dragon Quest X: Rise of the Five Tribes Offline uscirà per PlayStation 5 , PlayStation 4 , Switch e PC tramite Steam il 15 settembre in Giappone, restiamo sintonizzati. Nel frattempo però, lo sapevate che è stato pubblicato l’opening movie di The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki II? Qui il nostro articolo dedicato.