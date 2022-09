Nintendo Direct: un rumor afferma che potrebbe essere annunciato presto

Il Tokyo Game Show 2022 è ormai alle porte, ma nonostante sia questo l’evento di cui parlano tutti, i fan Nintendo sono in attesa di un nuovissimo Nintendo Direct. I recenti accadimenti in Inghilterra avevano fatto perdere le speranze per un evento totalmente dedicato a Nintendo, tuttavia però qualcosa comincia a trapelare e pare che la macchina sia ancora in movimento.

A prendere parola in merito e a spezzare il silenzio che aleggiava sulla situazione è NateTheHate, insider, il quale durante un live streaming di Game Mess Mornings il 9 settembre ha affermato che l’evento potrebbe arrivare molto presto, rilasciando anche una data ben precisa, il 13 settembre. Ecco di seguito quanto dichiarato:

A questo punto, sono stufo di parlarne, sono sicuro che tutti siano stufi di sentirne parlare, vogliamo solo che lo annuncino. Quando lo faranno? Sembra che all’inizio della prossima settimana, e quindi il Direct stesso potrebbe verificarsi all’inizio della settimana rispetto al normale.Di solito tengono le Dirette il giovedì, ma [questa settimana] il giovedì è nel cuore del Tokyo Game Show, quindi devono farlo prima. Potrebbe succedere martedì, il che sarebbe strano. Il Direct, ovviamente, non è stato annunciato ufficialmente, ma hanno comunicato con i partner su ciò che è accaduto negli ultimi giorni o due.Questa discussione è avvenuta a Nintendo of America, e poi hanno avuto la discussione completa con tutti coloro che avrebbero preso le decisioni – in Giappone per la maggior parte – e non sembra che il piano sia cambiato quando hanno contattato gli editori partner, sviluppatori indipendenti e cose del genere. Sulla base di queste informazioni, sono abbastanza fiducioso che accadrà ancora all’inizio della prossima settimana.

Analizzando i prodotti dell’azienda questo sarebbe il momento giusto per un evento dedicato, Splatoon 3 è ora disponibile mentre Bayonetta 3 uscirà a ottobre e Pokemon Scarlet e Violet a novembre per Switch. Ciò che i fan attendono con maggiore fervore però sono le rivelazioni riguardanti i presunti remaster di The Legend of Zelda: The Wind Waker e Twilight Princess, insieme alla rivelazione del sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Dunque, secondo quanto dichiarato, l’annuncio dovrebbe avvenire a momenti, restiamo sintonizzati ma nel caso è sempre bene specificare che queste notizie mancano di ufficialità, dunque è sempre bene prenderle con le pinze. Nel frattempo però, lo sapevate che è stato rilasciato un filmato di gioco per Dragon Quest X: Rise of the Five Tribes Offline? Qui il nostro articolo dedicato.