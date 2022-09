Pokemon Unite: Dodrio sarà disponibile dal 14 settembre, ecco gli attacchi

Pokemon Unite ha annunciato, tramite l’account ufficiale su Twitter, che dal 14 settembre 2022 si unirà al roster Dodrio. Recentemente sono arrivati nuovi Pokemon ad ampliare il gruppo di combattenti nel MOBA tra cui Mew, l’evoluzione di tipo ghiaccio di Eevee. L’accoun ha rilasciato anche gli attacchi ufficiali del Pokemon. Di seguito una panoramica:

Run Away

L’abilità di Dodrio,fa in modo che quando il Pokemon si muove, il suo indicatore di scatto si carichi. E quando è pieno, Dodrio si muoverà con maggiore velocità di movimento.

Jump Kick

Jump Kick fa saltare in avanti Dodrio mentre calcia. Se la mossa entra in contatto con un Pokémon o un ostacolo avversario, Dodrio lo scavalca e calpesta il terreno, infliggendo danni ai Pokémon avversari nell’area d’effetto e diminuendone la velocità per un breve periodo.

Di seguito una panoramica del titolo tramite il sito ufficiale:

Una forma di energia molto potente circonda Aeos Island e rende i Pokemon più forti, donandogli capacità ancora più straordinarie. Gli Allenatori di tutto il mondo vengono su quest’isola per sfruttare questa energia e sfidarsi in avvincenti lotte. Prima di scendere in campo, ogni giocatore sceglie un Pokemon. Nel corso di ciascuna lotta, i Pokemon salgono di livello e potrebbero persino evolversi temporaneamente!

Pokemon UNITE è un gioco strategico di lotta a squadre che The Pokemon Company e TiMi, uno studio di Tencent Games, stanno sviluppando insieme. Pokemon UNITE è un gioco multipiattaforma free-to-play per Nintendo Switch e dispositivi mobile. In questo gioco, i partecipanti si sfideranno in lotte a squadre 5 vs 5. Durante le lotte, i giocatori collaboreranno con i compagni di squadra per catturare Pokemon selvatici, far salire di livello e far evolvere il proprio Pokemon e sconfiggere i Pokemon nemici, cercando allo stesso tempo di segnare più punti della squadra avversaria entro il tempo designato.

Pokemon Unite è attualmente disponibile sulle console Nintendo Switch e dispositivi mobili tramite iOS e Android come titolo free-to-play.

Dodrio’s Ability, Run Away, makes it so that when Dodrio is moving, its sprint gauge charges. And when it’s full, Dodrio will move with increased movement speed. But don’t stop! If Dodrio’s movement speed falls below a set speed, the gauge will rapidly deplete! #PokemonUNITE pic.twitter.com/8SK7uZLXIO — Pokémon UNITE (@PokemonUnite) September 10, 2022