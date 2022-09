Marvel Captain America e Black Panther: Skydance svela qualche dettaglio

Uno degli annunci più succulenti del recentissimo Disney & Marvel Showcase è stato senza ombra di dubbio il gioco Marvel Captain America e Black Panther. Tuttavia però ciò che è stato mostrato è davvero molto poco, soltanto un brevissimo filmato che non ha rivelato alcun dettaglio sul gioco ( non si conosce nemmeno il nome), ma durante una recente intervista qualcosa è stato svelato, la presidente di Skydance New Media Amy Hennig e la consulente per la storia Marc Bernardin hanno aggiunto qualche notizia in più. Henning e Bernardin hanno parlato dei 4 personaggi giocabili, due dei quali non saranno supereroi e del modo in cui saranno il fulcro attorno al quale ruoteranno sia il gameplay che la narrazione, per poi aggiungere ulteriori info sull’ambientazioni che si prestano particolarmente bene ad un gameplay molto attivo. Ecco cosa è stato dichiarato in merito da Henning:

Se hai giocato ai miei giochi precedenti, non sarai lontano dal bersaglio.Come giocatore e come creatore, amo giocare nello spazio dell’azione e dell’avventura. Quindi, ancora una volta, se hai familiarità con il mio lavoro, avrai familiarità con il DNA [di questo gioco].I pilastri del nostro progetto, come ci si aspetterebbe, sono che è guidato dalla trama e dal personaggio, che è profondamente cinematografico e che è ricco nella sua presentazione cinematografica.Stiamo facendo delle cose molto interessanti in quell’area che non ho mai visto prima. Che la presentazione visiva, la fedeltà visiva è la migliore della classe.



Ha poi continuato parlato della natura del gioco e della sua ” difficoltà“:

Abbiamo questa IP che è universalmente amata, ma la metteremo dietro questa specie di giardino recintato, dove se non puoi appendere e non puoi diventare bravo, non fa per te? Vogliamo che tutti si sentano come se potessero sperimentarlo, possano mettersi nei panni di questi eroi. I controlli sono semplici, contestuali, intuitivi, ma anche profondi

Ultimo, ma non di certo per importanza, è stato rivelato che il gioco Marvel Captain America e Black Panther non includerà la modalità cooperativa , nonostante abbia più eroi giocabili.Insomma, qualche cosa è stata svelata ( è possibile visionare l’intervista completa nel video che vi lasciamo in fondo a questo articolo) ma per conoscere qualche dettaglio in più sarà ovviamente necessario attendere ulteriori dichiarazioni in merito. Restiamo sintonizzati.