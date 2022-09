Xbox: la nuova schermata si mostra in anteprima

Microsoft aveva precedentemente annunciato di aver avviato i test per la nuova schermata Home di Xbox, volta a rendere più facile ed intuitiva l’esperienza di gioco dei giocatori. Ad oggi, la schermata viene mostrata in alcune sue dinamiche tramite post su Twitter. Come detto poco fa, la schermata è in fase di test allo scopo di renderla più intuitiva, infatti come spiegato dal Senior Product Manager Lead Ivy Krislov, appariranno in home titoli e suggerimenti basati sui gusti e le preferenze del giocatore sulle passate esperienze e sarà introdotta la funzione “Jump back in” che riporterà i giocatori alle app e ai titoli più recenti.

Il lancio avverrà l'anno prossimo, ma al momento la nuova interfaccia è disponibile per il membri del programma Insider. Restiamo dunque sintonizzati in attesa di nuovi aggiornamenti al riguardo.