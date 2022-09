Splatoon 3 vende oltre 3 milioni di unità dal lancio

Le vendite totali di Splatoon 3 hanno superato i 3,45 milioni di unità entro i primi tre giorni dall’uscita in Giappone, ha annunciato Nintendo. Questo include le vendite fisiche e digitali ed è il numero più alto registrato di vendite per qualsiasi gioco Switch nei primi tre giorni dal rilascio. Di seguito una panoramica del gioco, tramite Nintendo:

Nella serie di giochi sparatutto d’ azione Splatoon, i giocatori giocano nei panni di Inklings, personaggi calamari che possono anche assumere una forma umanoide. Nintendo ha lanciato il gioco Splatoon per la console Wii U a maggio 2015 e il gioco Splatoon 2 per Nintendo Switch a luglio 2017. Splatoon 3 è l’ultimo gioco della serie Splatoon, in cui i giocatori si affrontano in due squadre di quattro giocatori, rivendicando il territorio coprendolo con l’inchiostro nelle battaglie di Turf War. Basandosi sulle fondamenta della serie, Splatoon 3 aggiunge nuove armi, armi speciali e azione al gioco.

A Splatsville, una città caotica affollata di vari elementi, i giocatori possono godersi una grande varietà di battaglie: non solo battaglie di Turf War, ma anche la modalità Storia in cui i giocatori possono combattere e scoprire da soli un luogo misterioso chiamato Alterna; e Salmon Run, dove fino a quattro giocatori possono collaborare e respingere potenti boss. Inoltre, Nintendo aggiungerà più armi e livelli tramite aggiornamenti per due anni dopo il lancio e organizzerà eventi come Splatfests, in cui i giocatori si dividono in tre squadre per rivendicare il territorio e la vittoria assoluta. I giocatori possono connettersi con altri in tutto il mondo online, oltre a giocare insieme in locale, ognuno con la propria console Nintendo Switch.