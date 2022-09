Stalker 2 non è stato rimandato, parla GSC Game World

Nei giorni scorsi si era diffusa a macchia d’olio la notizia di un ulteriore posticipo per Stalker 2. Il rumor trovava fondamento nel fatto che i preordini del titolo venivano annullati ma a prendere parola in merito è GSC Game World, sviluppatore, che smentisce totalmente la notizia.

Il titolo era stato già precedentemente rimandato a causa dell’invasione della Russia in Ucraina, ma lo sviluppo del gioco era stato repentinamente ripreso non appena lo studio si è trasferito a Praga. La finestra di lancio fissata per il titolo è la prima metà del 2023, ed è proprio questo il motivo dell’annullamento dei preordini: l’inesistenza di una data precisa di rilascio. Ecco, di seguito, quanto dichiarato in merito:

Abbiamo dovuto posticipare il gioco al 2023 senza una data di rilascio precisa per ora. Microsoft rimborsa i preordini per i giochi senza una data di rilascio precisa. Quando annunceremo la data di rilascio esatta in seguito, i preordini torneranno attivi per Xbox. I preordini su PC (Steam, EGS, GOG) non sono colpiti da questo.

Dunque nulla di allarmante, Stalker 2 è ancora fissato per la prima metà del 2023. Restiamo sintonizzati.