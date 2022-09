Lucas Film, Marvel Studio e 20th Century Studio svelano le novità in arrivo al D23 EXPO 2022

Lo showcase dello scorso venerdì di Disney ha alimentato l’entusiasmo di moltissimi fan, ma il fuoco non si è ancora spento, infatti Lucas Film, Marvel Studio e 20th Century Studio hanno presentato i loro contenuti in arrivo all’Anaheim Convention Center come parte del D23 Expo 2022. Migliaia di fan hanno potuto partecipare e vedere moltissimi contenuti in anteprima ed incontrare addirittura i protagonisti del film e delle serie tv previste per i prossimi mesi. A presentare Alan Bergman, chairman The Walt Disney Studios ed insieme a lui, a presentare le varie line- up, gli executive Kathleen Kennedy, president of Lucasfilm; Kevin Feige, producer and president of Marvel Studios; e James Cameron, regista di Avatar: La Via dell’Acqua di 20th Century Studios.

Lucas Film ha presentato una serie di prodotti direttamente da Star Wars:

– Andor: spy thriller in 24 episodi ( due stagioni da 12 episodi ciascuno) che ha per protagonista uno dei personaggi centrali di Rogue One: A Star Wars Story. Sul palco sono intervenute le star Genevieve O’Reilly, Kyle Soller, Adria Arjona e lo stesso Cassian Andor, Diego Luna, mentre venivano svelati i poster dei loro personaggi; ma il momento più importante è stato senza ombra di dubbio il trailer presentato. La sinossi ufficiale del titolo recita che Andor esplora Star Wars da una prospettiva diversa, concentrandosi sulle persone comuni le cui vite sono sotto l’influenza dell’Impero. Le decisioni che prendono hanno conseguenze reali e la posta in gioco per loro e per la galassia non potrebbe essere più alta. I primi 3 episodi della prima stagione saranno disponibili a partire dal 21 settembre su Disney +.

-Willow: anche in questo caso sono stati accolti sul palco molti dei protagonisti principali,Warwick Davis (Willow Ufgood) ,Joanne Whalley (Sorsha), Ruby Cruz (Kit), Erin Kellyman (Jade), Ellie Bamber (Dove), Dempsey Bryk (Airk), Amar Chadha-Patel (Boorman) e Tony Revolori (Graydon). Willow racconta la storia di un universo popolato da brownies, stregoni, troll in cui un improponibile gruppo di eroi si unisce parte per una pericolosa missione. La serie debutterà su Diney+ il 30 novembre.

–Star Wars: The Bad Bitch: In fuga in una galassia cambiata, Clone Force 99 lotta per sopravvivere. Su Disney+ con un doppio episodio il 4 gennaio 2023.

– Star Wars: Tales of The Jedi:sei nuovissimi cortometraggi animati con storie costruite intorno ai Jedi dell’era prequel. Su Disney+ il 26 ottobre Qui il trailer

–Ahsoka: serie live action, l’ex cavaliere Jedi Ahsoka Tano indaga su una minaccia emergente verso una galassia vulnerabile, prevista per il 2023 sarà esclusiva Disney+

–Stark Wars: Skeleton Crew: quattro ragazzi che si perdono nella vasta galassia e che cercano di ritrovare la strada di casa.

– The Mandorlian: terza stagione, qui il teaser. Il Mandaloriano e Grogu si sono riuniti e continuano il loro viaggio attraverso la galassia senza leggi, arriverà su Disney+ nel 2023.

Le presentazioni di Lucas Film non finiscono qui, infatti viene svelato anche il quinto capitolo del popolare franchise di Indiana Jones.

Marvel Studio non è da meno e durante lo show mostra:

–IronHeart: nuova serie ambientata dopo gli eventi di Black Panther: Wakanda Forever in arrivo su Disney + il prossimo anno

–Werewolf by Night: disponibile su Dinsy+ a partire dal 7 ottobre.

-Secret Invasion: disponibile a partire dal prossimo anno è stato presentato in anteprima il trailer.

-Armor Wars: il personaggio di Rhodey verrà mostrato in una veste del tutto nuova, a partire proprio dai costumi.

–Loki: è stata annunciato che la seconda stagione è attualmente già in produzione ed arriverà il prossimo anno.

–Echo: si è parlato del personaggio di Maya Lopez e di come la sua condotta spietata a New York la segua anche nella sua città natale.

–Daredevil Born Again: la nuova serie non comincerà prima del prossimo anno e sarà composta da 18 episodi.

–Black Panther: Wakanda Forever: nel corso della presentazione è stata mostrata qualche clip in anteprima.Nella storia, gli abitanti del Wakanda lottano per proteggere la loro nazione dalle invadenti potenze mondiali dopo la morte di Re T’Challa. Gli eroi devono riunirsi per forgiare un nuovo percorso per il regno. Il titolo arriverà nelle sale italiane il 9 novembre.

–Ant-Man and the Wasp: Quantumania : In arrivo nelle sale italiane il 15 febbraio 2023, Feige ha dichiarato che il film si collega ad Avengers: The Kang Dynasty.

-Fantastic Four: annunciato Matt Shakman come regista.

–Thunderbolts: il titolo arriverà nelle sale italiane non prima del 2024.

–The Marvels: arriverà nelle sale italiane nel 2023.

Ultimo, ma non di certo per importanza, 20th Century Fox che ha mostrato uno dei titoli più attesi di tutti i tempi: Avatar: la via dell’acqua. Ambientato più di dieci anni dopo gli eventi del primo film, Avatar: La Via dell’Acqua inizia a raccontare la storia della famiglia Sully, del pericolo che li segue, di dove sono disposti ad arrivare per tenersi al sicuro a vicenda, delle battaglie che combattono per rimanere in vita e delle tragedie che affrontano.

Queste sono tutte le novità più attese del momento, non ci resta che goderci i titoli annunciati. Restiamo sintonizzati. Nel frattempo però, lo sapevate che la settimana prossima si terrà il Tokyo Game Show? Ecco il nostro articolo dedicato.