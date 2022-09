Classifica UK: Splatoon 3 debutta al primo posto

La classifica UK delle vendite fisiche cambia sempre ogni volta che Nintendo pubblica un titolo first party, ed è successo di nuovo con Splatoon 3. Il gioco batte il remake per PS5 di Naughty Dog The Last of Us: Part I, che dalla sua posizione come numero uno, è ora scivolato al quarto posto. Nel frattempo, Horizon Forbidden West è al secondo posto, le sue vendite sono state sostenute dai bundle con la stessa PS5.

Guardando più in basso, la nuova versione NBA 2K23 non è una schiacciata, ma riesce comunque a fare il suo debutto nella top 10 al sesto posto. Più della metà delle copie fisiche vendute erano per PS5. Saints Row , sesto la scorsa settimana, ora passa al nono posto, ancora una volta vendendo meglio sull’hardware Sony di ultima generazione. A uscire dalla top 10 c’è F1 Manager 2022 , TMNT: The Cowabunga Collection e LEGO Star Wars: The Skywalker Saga. Di seguito una panoramica del gioco, tramite Nintendo:

A Splatsville, una città caotica affollata di vari elementi, i giocatori possono godersi una grande varietà di battaglie: non solo battaglie di Turf War, ma anche la modalità Storia in cui i giocatori possono combattere e scoprire da soli un luogo misterioso chiamato Alterna; e Salmon Run, dove fino a quattro giocatori possono collaborare e respingere potenti boss. Inoltre, Nintendo aggiungerà più armi e livelli tramite aggiornamenti per due anni dopo il lancio e organizzerà eventi come Splatfests, in cui i giocatori si dividono in tre squadre per rivendicare il territorio e la vittoria assoluta. I giocatori possono connettersi con altri in tutto il mondo online, oltre a giocare insieme in locale, ognuno con la propria console Nintendo Switch.

Di seguito la Classifica UK aggiornata al 10 settembre: