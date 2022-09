My Hero Academia: data e spot televisivo della sesta stagione dell’anime

My Hero Academia Season 6 ha finalmente una data d’uscita. La sesta stagione dell’anime basata sum manga Boku No Hero Academia andrà in onda in Giappone a partire dall’1 ottobre 2022. Per la messa in onda nel paese nostrano invece bisognerà attendere un po’.

Oltre alla data d’uscita della Season 6, è possibile dare uno sguardo in calce alla notizia allo spot tv nipponico che propone alcune delle sequenze e dei personaggi principali che vedremo nei nuovi episodi di My Hero Academia, cui focus principale sarà la battaglia tra gli Eroi (Pro Heroes e studenti) e i Villain (Fronte di liberazione del sovrannaturale). Vi ricordiamo che per quanto riguarda la controparte videoludica della serie, qualche mese fa è stato annunciato il battle royale free-to-play My Hero Ultra Rumble.