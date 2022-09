Annunciato il nuovo Nintendo Direct: svelata orario e data

In tanti giocatori stanno aspettando novità da parte di Nintendo legato ai giochi in arrivo su Nintendo Switch, la console ibrida che continua a fare breccia nel cuore degli appassionati, grazie anche ad un comparto titoli certamente di spessore. Secondo quanto annunciato sui social della casa nipponica, quest’ultima ha recentemente svelato il nuovo Nintendo Direct, che inizierà a breve.

Scendendo nei particolari, apprendiamo che l’evento dedicato al mondo Nintendo si svolgerà nella giornata di domani alle ore 16:00. Secondo la descrizione sui social, il Nintendo Direct durerà in totale ben 40 minuti e si focalizzerà sulle produzioni in arrivo quest’inverno. Insomma, sembrerebbe che Nintendo sia pronta per uno show pronto all’altezza dei giocatori, aspettiamo domani per fornivi tutti i dettagli in merito a questo Nintendo Direct, quindi seguiteci sulle pagine di GamesVillage.it per non perdervi alcuna informazione.