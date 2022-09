Sunday Gold posticipato ad ottobre

Inizialmente previsto per il 13 settembre, Sunday Gold subirà un lieve slittamento: il publisher Team17 e gli sviluppatori di BKOM Studios hanno infatti annunciato che mix tra avventura punta e clicca e GDR a turni arriverà il 13 ottobre su PC, via Steam.

In fondo alla notizia potete vedere la notizia del publisher che annuncia il rinvio di un mese.

Queste le caratteristiche attraverso la pagina Steam:

Un tempo vivace e piena di vita, la città di Londra è ormai diventata un luogo lugubre e squallido. La disoccupazione e il vagabondaggio sono ai massimi storici. I confini etici vengono spinti oltre il limite e il milionario corrotto Kenny Hogan ha qualcosa di losco in mente.

Sarà una banda raffazzonata di criminali, Frank, Sally e Gavin, a dover sventare i piani di Hogan e a farlo capitolare. Ma non è una missione facile e ci sarà giusto qualche ostacolo da affrontare lungo il percorso…

Immergiti totalmente in un mondo crudo e vivido con una trama narrata dalle voci dei personaggi. Goditi ambienti disegnati nei minimi particolari, filmati bidimensionali e sequenze ispirate ai fumetti, oltre a colpi di scena che ti terranno sulle spine.

Esplora ogni stanza e risolvi una combinazione di enigmi di osservazione, deduzione e scelta di oggetti per andare avanti con la missione. Cerca indizi, hackera terminali, butta giù una porta (o anche due) e mettiti alla prova con i minigiochi differenziati secondo ciascun “”eroe””.

Affronta i tuoi avversari in battaglie ricercate e cinematiche in stile GdR. Ogni membro della squadra dispone di un set di abilità specifico, nonché di punti di forza e debolezze particolari. Pianifica con cura le tue mosse, sfrutta al massimo le combo vincenti e manda al tappeto i tuoi nemici.

Fai fronte al tuo stesso stress oltre ad affrontare i nemici! Le situazioni tese e allarmanti faranno calare il sangue freddo dei tuoi personaggi e li porteranno ad agire d’impulso. Mantieni la calma con i consumabili e le abilità da leader. Se perdi la testa, è persa anche la missione!

Sunday Gold prende gli elementi tradizionali dei giochi punta e clicca e li unisce con feroci combattimenti da GdR e una trama piena di grinta.

Qui sotto potete vedere il tweet da parte di Team17 che annuncia il rinvio di Sunday Gold.

We have made the decision to delay the launch of @SundayGoldGame to Thursday 13th October. We’re looking forward to bringing our point n click adventure to Steam for PC in a few weeks time. pic.twitter.com/MWGJtbJ8zd

— Team17 (@Team17) September 12, 2022