Classifica italiana: The Last of Us Parte I debutta in vetta

IIDEA ha comunicato la classifica italiana con i dati relativi alle vendite dei videogiochi nella trentacinquesima settimana del 2022, dal 29 agosto al 4 settembre. Altro debutto in testa, dopo quello della scorsa settima: se prima c’era Saints Row con il suo reboot (questa settimana scivolato al decimo posto), ora c’è The Last of Us Parte I, altra edizione del primo capitolo della saga targata Naughty Dog. Seconda e terza piazza per due racing game, uno simulativo e l’altro arcade, rispettivamente F1 22 (su PS4) e Mario Kart Deluxe 8 (su Switch). Per quanto riguarda la classifica PC, primo Sekiro: Shadows Die Twice, mentre chi era in testa la scorsa settiman Dishonored, è ora quinto. Qui sotto potete vedere i titoli top della classifica italiana della settimana.

TOTALE

1 THE LAST OF US PART I – PS5

2 F1 22 – PS4

3 MARIO KART 8 DELUXE – SWITCH

4 NINTENDO SWITCH SPORTS – SWITCH

5 MINECRAFT: NINTENDO SWITCH EDITION – SWITCH

6 GRAND THEFT AUTO V – PS4

7 F1 22 – PS5

8 DRAGON BALL Z: KAKAROT – PS4

9 MARIO STRIKERS: BATTLE LEAGUE FOOTBALL – SWITCH

10 SAINTS ROW – PS4

CONSOLE

PC

1 SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE

2 CALL OF DUTY: BLACK OPS III

3 JOJO’S BIZARRE ADVENTURE ALL-STAR BATTLE R

4 CODE VEIN

5 DISHONORED

6 CALL OF DUTY: BLACK OPS II

7 THE SINKING CITY

8 SPYRO REIGNITED TRILOGY

9 CRASH BANDICOOT N. SANE TRILOGY

10 F1 22