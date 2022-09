Forspoken: per completare la storia ci vorranno tra le 30 e le 40 ore

In una recente intervista da parte di 3djuegos il co-director Takeshi Terada ha confermato che la “storia centrale” di Forspoken si svilupperà nell’arco di 30-40 ore di gioco.

Terada ha anche menzionato un endgame che “promette di essere soddisfacente” e che consisterà in missioni secondarie, dungeon e altro ancora. Nelle varie fasi di gameplay che sono state pubblicate in questo periodo, si sono viste diverse cosette e punti di interesse (per maggiori dettagli in merito, vi rimandiamo alla nostra anteprima dalla recente gamescom).

I giocatori potranno dunque attendersi diverso tempo alle prese con Forspoken e il suo mondo. Ricordiamo infine che il gioco uscirà il 24 gennaio 2023 per PS5 e PC, e qualcosa verrà mostrato anche nell’imminente Tokyo Game Show.