Enotria The Last Song: svelato il nome di Project Galileo, nuovo trailer gameplay al Tokyo Game Show 2022

Lo scorso anno, allo scorso Tokyo Game Show, il team milanese Jyamma Games aveva presentato il suo souls-like dal titolo provvisorio di Project Galileo: ed è proprio dalla kermesse nipponica in corso di svolgimento in questi giorni, che viene annunciato il nome ufficiale, Enotria The Last Song. Come era stato descritto precedentemente, Enotria è il continente in cui si svolge il gioco.

In più è stato anche mostrato il primo trailer gameplay, di quasi 2 minuti e 30, da cui sono stati estrapolati una serie di screenshot, che potete vedere in fondo alla notizia.

Enotria: The Last Song è un gioco di ruolo d’azione Souls-Like ambientato in un

mondo fantastico basato sul folclore e la cultura italiana.

Il videogioco è definito come Souls-Like ma, a differenza di altri titolo di questo genere, raffigura un mondo basato sui colori dell’estate italiana, e lo studio ama definirlo come un ’’Summer-Soul’’.

L’obiettivo di Jyamma Games è portare alla ribalta il ricco passato e la cultura italiana, in un modo nuovo che attiri il pubblico più ampio. Ciò che vuole essere trasmesso dalla direzione artistica sono i colori, la vivacità e la sensazione generale della visita in Italia durante l’estate. A dirlo, il CEO del team, Giacomo Greco.

Stoyan Stoyanov, Gameplay director dice in merito proprio al gameplay:

‘’Il nostro obiettivo con Enotria è di catturare il cuore e l’anima dei giochi soluls-like; premi per l’esplorazione, varietà nelle build e nel design dei nemici, questi sono alcuni degli elementi che siamo sicuri assieme al nostro “unique twist” porteranno Enotria ad essere amato dai giocatori.

Con l’ardore (una delle meccaniche core del gioco), il giocatore avrà sempre accesso a due stati, i quali influenzeranno il comportamento dei nemici, altereranno dinamicamente il mondo intorno al giocatore, serviranno per risolvere puzzles e saranno usati anche per controllare elementi in vari modi sistemici. Crediamo che questo porterà una ventata di aria fresca nel genere souls-like e mistero, coinvolgimento e premi per i giocatori sia fuori che dentro al combat.’’

Francesco Abbonizio, Creative e Art director, dice invece in merito alla narrativa:

‘’Enotria è ambientato in un omonimo continente, un mondo dove molte culture e paesi hanno prosperato in differenti modi – finchè tutto non è caduto in rovina. La maledizione del “canovaccio” ha preso piede nelle terre e le ha private dei suoi abitanti e di tutti i ruoli che gli stessi avevano, per farli diventare parte dello “spettacolo”, e questo vuol dire che il mondo è diventato niente di più che “guscio vuoto”.

La tua missione sarà cercare di far tornare il mondo alla gloria di un tempo, ci saranno molti nemici e molti disposti ad aiutarli, coloro che crearono il canovaccio nelle prime terre e coloro che sono asserviti ad essi, rappresenteranno gli ostacoli sul tuo cammino. Sarà possibile riportare Enotria ai suoi antichi fasti? Il mondo riuscirà a tornare come

prima?’’

Il giocatore

Il giocatore rappresenterà un estraneo in un mondo che oramai è stagnante. Creato

fuori dal canovaccio, capace di piegare col suo potere le leggi dello spettacolo e con

un gran numero di tools per contrastare la maledizione che si è abbattuta sul mondo

di Enotria.

Qui sotto potete vedere il gameplay, e più sotto gli screenshot, di Enotria the Last Song.