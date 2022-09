Pocket Bravery: ci sarà Sho Kamui della serie Breakers

Statera Studio ha annunciato che uno dei lottatori disponibili in Pocket Bravery sarà Sho Kamui, della serie Breakers. Insieme all’annuncio, arriva anche un trailer gameplay che mostra il nuovo combattente in azione, con i suoi attacchi e le varie combo. Potete vedere il filmato in fondo alla notizia.

Inoltre, è stato confermato che i lottatori disponibili all’uscita del gioco saranno 12, di cui ne manca solo uno ad essere svelato. Gioco che sarà disponibile su PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC via Steam all’inizio del 2023.