343 Industries: Bonnie Ross, fondatrice dello studio, lascia per motivi medici familiari

Bonnie Ross, fondatrice e responsabile di 343 Industries, ha lasciato lo studio per far fronte a un problema medico familiare.

Secondo un report di Windows Central, il responsabile della produzione di 343 Industries, Pierre Hintze, diventerà capo dello studio con effetto immediato, mentre il team dirigenziale si amplierà con nuovi ruoli, tra cui Bryan Koski come direttore generale del franchising ed Elizabeth Van Wyck come responsabile del business e delle operazioni.

Qui sotto potete leggere il messaggio completo di Ross sulla sua partenza; sotto, il comunicato originale dal suo account Twitter:

“Anche se speravo di rimanere con Halo fino all’uscita del Winter Update, vi comunico che lascerò 343 e mi occuperò di un problema medico familiare.

Sono incredibilmente orgogliosa del lavoro svolto da tutti i membri di 343 Industries con Halo Infinite, la Master Chief Collection, la serie televisiva di Halo e molto altro ancora. È stato un onore lavorare al fianco del team negli ultimi 15 anni e far parte di un universo che amo.

Grazie a tutti i membri della comunità di Halo per il loro sostegno. Il futuro di Halo è luminoso. Non vedo l’ora che tutti voi possiate sperimentare ciò che abbiamo in serbo – e di fare il tifo per voi, come fan, all’Halo World Championship di ottobre!

Axios,

Bonnie Ross”