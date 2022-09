Lies of P: rilasciato un lunghissimo gameplay

Lies of P è una ” favola raccontata” , una rivisitazione in chiave oscura di una delle storie più conosciute di ogni tempo. Ambientato nella città di Krat, il periodo storico è liberamente ispirato alla Belle Epoque in Europa (dalla fine del XIX secolo all’inizio del XX secolo) ed è l’epitome di una città crollata e priva di prosperità. Ed è in questo contesto oscuro e privo di speranza che si muovono le vicende di questo reinventato Pinocchio, dove si dovranno sperimentare missioni procedurali interconesse tra di loro dalle bugie; è il modo in cui menti che ti permette di procede in un certo verso nel gioco.

L’editore Neowiz e lo sviluppatore Round8 Studio hanno rilasciato 40 minuti di gameplay “Director’s Cut”, permettendoci così di dare uno sguardo più approfondito a tutto questo. Grazie al lungo filmato rilasciato ( che trovate in fondo a questo articolo) è possibile dare uno sguardo più approfondito alle dinamiche del gioco, insieme ovviamente alla sinossi ufficiale. Eccola di seguito:

Ti svegli in una stazione ferroviaria abbandonata di Krat, una città sopraffatta dalla follia e dalla sete di sangue. Di fronte a te c’è una sola nota che recita: «Trova il signor Geppetto. È in questa città”. Gioca nei panni di Pinocchio, un meccanoide fantoccio, per trovare questa persona misteriosa. Supera tutte le calamità che ti aspettano, non fidarti di nessuno, nessuno può aiutarti. Devi sempre mentire agli altri per diventare umano. Ispirato alla storia familiare di Pinocchio, Lies of P è un gioco d’ azione in stile anime ambientato in un mondo oscuro e crudele della Belle Epoque. Tutta l’umanità è persa in una città un tempo bellissima che ora è diventata un inferno vivente pieno di urla. Lies of P offre un mondo elegante pieno di tensione, un sistema di combattimento profondo e una storia avvincente. Guida e vivi l’inesorabile viaggio di Pinocchio verso l’umanità.

Lies of P uscirà per PlayStation 5 , Xbox Series , PlayStation 4 , Xbox One e PC tramite Steam nel 2023. Sarà disponibile anche tramite Xbox Game Pass.Restiamo sintonizzati. Nel frattempo però, lo sapevate che il game director del gioco ha spiegato perché sia stato scelto proprio Pinocchio? Qui il nostro articolo dedicato.